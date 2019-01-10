﻿ На шоссе Румбула-Рига столкнулись три машины, Mixnews.lv

На шоссе Румбула-Рига столкнулись три машины
Происшествия | 10 января 2019 года, 11:47
В четверг, 10 января, на трассе Румбула-Рига произошло серьезное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате чего образовалась пробка, сообщает портал tvnet.lv.
Как рассказали порталу очевидцы, пробка образовалась в направлении Риги. Транспортный затор начинается у Саласпилса.
Между тем, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 83 ДТП, а в авариях пострадали пять человек, включая двух пешеходов.
Фото: tvnet.lv