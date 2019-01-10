﻿ Хозяин, отзовись! Несколько дней собака скитается по Виенибас гатве, Mixnews.lv

Происшествия |

Пользовательница соцсети Facebook Ника ВР сообщает о том, что в Риге, на Виенибас гатве, 77 приходит пес и ждет своего хозяина.

Девушка попросила людей распространять это объявление, чтобы побыстрее вернуть собаку в тепло и уют, ведь на улице сейчас морозы в -10, а ночью в -15 градусов.

Пользователи пишут, что собака бродит в этом районе уже с празднования Нового года, когда повсюду гремел салют. В свою очередь те, кто звонит в приют, не привязывают и не присматривают за псом до приезда специалистов по отлову животных, поэтому собаку не могут поймать и она слоняется по району.

"В близлежащем ресторане, под дверьми которого устраивается пес, его накормили, но может, хозяева именно для этого выпускают пса, чтобы он побирался?", - недоумевает одна пользовательница.