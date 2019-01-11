﻿ Крупное ДТП под Ригой: легковушка "улетела" в кювет, Mixnews.lv

Крупное ДТП под Ригой: легковушка "улетела" в кювет
В пятницу утром в районе Улброка под Ригой произошло крупное ДТП с участием по меньшей мере двух автомобилей, сообщает Skaties.lv со ссылкой на очевидцев.
В Госполицию вызов в Стопиньский край близ поселка Валодзес поступил в 8:29. Столкнулись две машины - Ford и Volvo, сообщила представитель полиции Элина Спрудзане.
В результате ДТП пострадали два человеки, они переданы медикам.
О транспортных заторах в связи с аварией не сообщается.
Добавим, как сообщили в Госполиции, в четверг в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 15 человек.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девять водителей, за превышение скорости оформлено 116 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 359 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
Фото: Flickr/Valsts policija