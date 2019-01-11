﻿ Полиция и депутат извинились перед бабушкой за испорченную коноплю, Mixnews.lv

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73-летняя Дзидра Брузгуле требует от полиции компенсации за 363 выдранных куста конопли, которые росли у нее на участке. Экспертиза установила, что в них не содержалось наркотических веществ - это была конопля другого сорта. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Latvijas Avīze.

Всегда, сколько она себя помнит, вокруг дома Дзидры росла конопля, она добавляла ее семена в масло. Летом 2018 года конопля разрослась необычайно бурно, до двух метров, и вылезла за пределы участка. Кто-то заметил и сообщил в полицию.

"27 августа во двор въехали два полицейских бусика и одна легковая машина, - рассказала пенсионерка, - Мне показали бумагу о том, что начат уголовный процесс о выращивании конопли и ее забирают на экспертизу. Я объяснила, что это пищевая конопля, я ее выращиваю с дедовских времен и сама ем, продолжая латгальскую кулинарную традицию. Полицейские не послушались и уговоров взять хотя бы по листочку с каждого куста. Мне сказали, что я не могу доказать, откуда семена, вдруг я их в магазине купила".

Позже, когда выяснилось, что в конопле не было наркотических веществ, полиция извинилась перед Дзидрой. Ей позвонил председатель правления латгальской полиции Юрис Пастарс и сказал, что полицейские поторопились. Начальник полиции Интс Кузис принес извинения публично, через радио и газеты. А депутат Сейма Андрей Юдин позвонил пенсионерке и сказал, что нужны изменения в законодательстве, и что обязательно нужно запросить у полиции компенсацию.

Коноплю вернули - привезли 18 мешков завядших кустиков. Пенсионерка положила их возле забора - может, семена насыплются и хоть что-то вырастет. Дзидра последовала совету депутата и запросила компенсацию - 100 евро за семена и 3 000 евро за моральный ущерб. По словам пенсионерки, из-за пережитого стресса у нее скачет давление и приходится пить успокоительные.

По закону в Латвии запрещено выращивать индийскую коноплю (Cannabis sativa subsp. Indica), а коноплю Cannabis sativa var. sativa - ту, что выращивала Дзидра Брузгуле — можно, если она растет на открытом воздухе. Глава ассоциации коноплеводов Гунтис Вилнитис рассказал, что различить их сложно, но можно - у наркотической конопли листья более округлые, у пищевой - более острые.

Профессор биологии из Латвийского университета Улдис Кондратович отчасти согласился с Вилнитисом, но объяснил, что эти два сорта конопли скрещиваются и селекция непрогнозируема. Если очень постараться, то из Cannabis sativa var. Sativa можно вырастить наркотический кустик, правда, при нашем климате это очень сложно сделать на открытом воздухе.