﻿ Плявниеки: женщина на BMW сбила пешехода и врезалась в светофор, Mixnews.lv

Происшествия |

11 января в рижском микрорайоне Плявниеки, на улице Андрея Сахарова женщина не справилась с управлением автомобилем BMW, сбила пешехода и врезалась в конструкцию светофора. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

На место происшествия прибыла полиция. Пострадавший пешеход передан медикам, о состоянии его здоровья пока не сообщается.

Фото: Skaties.lv