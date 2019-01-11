﻿ Плявниеки: женщина на BMW сбила пешехода и врезалась в светофор, Mixnews.lv

Плявниеки: женщина на BMW сбила пешехода и врезалась в светофор (10)
Происшествия | 11 января 2019 года, 14:24
11 января в рижском микрорайоне Плявниеки, на улице Андрея Сахарова женщина не справилась с управлением автомобилем BMW, сбила пешехода и врезалась в конструкцию светофора. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.
На место происшествия прибыла полиция. Пострадавший пешеход передан медикам, о состоянии его здоровья пока не сообщается.
Фото: Skaties.lv
Для водителей bmw, вообще нужно отдельную медкомиссию проходить!
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Сегодня там ехала. Снега навалом, никто не чистит дорогу, скользко. А пешеходы бегают через проезжую часть, закрывшись капюшонами, ничего не видят и видеть не хотят.
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Сегодня Форд и Вольво столкнулись под Улброкой, вам комиссию бы пройти.
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