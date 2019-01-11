﻿ Плявниеки: женщина на BMW сбила пешехода и врезалась в светофор, Mixnews.lv

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Плявниеки: женщина на BMW сбила пешехода и врезалась в светофор (10)

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Происшествия | 11 января 2019 года, 14:24

11 января в рижском микрорайоне Плявниеки, на улице Андрея Сахарова женщина не справилась с управлением автомобилем BMW, сбила пешехода и врезалась в конструкцию светофора. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

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На место происшествия прибыла полиция. Пострадавший пешеход передан медикам, о состоянии его здоровья пока не сообщается.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 10
snap2 часа назад
Для водителей bmw, вообще нужно отдельную медкомиссию проходить!
11
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Белка2 часа назад
Сегодня там ехала. Снега навалом, никто не чистит дорогу, скользко. А пешеходы бегают через проезжую часть, закрывшись капюшонами, ничего не видят и видеть не хотят.
6
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Входите1 час назад
Сегодня Форд и Вольво столкнулись под Улброкой, вам комиссию бы пройти.
2
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