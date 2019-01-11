﻿ ЧП в Кенгарагсе: бездомного у Dole до смерти избили охранники, Mixnews.lv

Происшествия |

В ходе уголовного процесса, начатого по делу о жестоком избиении охранниками мужчины возле торгового центра Dole, было установлено, что они до смерти избили бездомного, сообщает Degpunktā.

Как в четверг писал портал Mixnews, 5 января жители Кенгарагса заметили возле ТЦ лежащего в лужи крови мужчину, о чем сообщили в Службу неотложной медицинской помощи. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть пострадавшего. Также на его теле были заметны следы насильственной смерти.

На место происшествия была вызвана полиция. Изначально предполагалось, что мужчина мог скончаться после того, как его уже избитого бросили в беспомощном состоянии на улице. Однако оказалось, что охранники нанесли ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Как отметила начальник Криминальной полиции участка полиции Ķengarags Инга Мейкшане, в отношении мужчин 1960 г.р. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Личность убитого до сих пор не установлена.

Портал Skaties.lv сообщает, что по предварительным данным, конфликт между бездомным и сотрудниками охраны начался в туалете, где бездомный заснул. Мужчину избили, а затем выволокли и оставили на улице охранники. При этом, как отмечают свидетели, бездомный не сопротивлялся и, возможно, был пьян.

Как отмечают журналисты Degpunktā, полиция уже установила, что охранники действовали противозаконно, т. к. получая сертификат, они должны быть осведомлены о том, как действовать в соответствующих ситуациях. Однако на этот раз они превысили свои полномочия.