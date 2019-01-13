﻿ В Кулдигском крае утонул первый рыбак в этом году, Mixnews.lv

В Кулдигском крае утонул первый рыбак в этом году (3)

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Происшествия | 13 января 2019 года, 11:55

В субботу, 12 января, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вытащили из озера в Кулдигском крае первого утонувшего в этом году рыбака, сообщили в ГПСС.

Утонувший мужчина занимался подледной ловлей. Толщина льда в том месте составляла три сантиметра, лед обломился и рыбак упал в воду. Водолазы обыскали озеро и нашли утонувшего мужчину.

ГПСС призывает жителей не гулять по льду, потому что находиться на нем опасно. Как отмечает ГПСС, что лед на водоемах образуется не равномерно: у берега он толще а около середины может быть тоньше. Толщина льда зависит от подводных течений и родников, притоков, тростников, от наличия опор мостов.

Жителей также призывают сообщать спасателям о случаях, когда человек ушел слишком далеко от берега, поскольку могут появиться проблему.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Чухонь1 час назад
На Кишке тоже нырки сидят.
1
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Patriot1 час назад
Vai tiesàm zemledus maksķernieki neapzinàs, ka ledus ir plàns?
4
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Ну, дай Бог1 час назад
чтобы не последний :)))
4
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