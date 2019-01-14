﻿ Изъята самая крупная в истории Латвии партия кокаина, Mixnews.lv

Изъята самая крупная в истории Латвии партия кокаина (1)
Происшествия | 14 января 2019 года, 10:11
Госполиция в результате международного сотрудничества изъяла две тонны кокаина - самую крупную до сих пор партию этого наркотика в Латвии.
Груз наркотиков был задержан в результате успешной международной операции по пресечению транзита кокаина.
Более подробно об этом сегодня на пресс-конференции расскажут начальник Госполиции Инт Кюзис и начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.
Пресс-конференция состоится в 13.00 в административном здании Госполиции в Чиекуркалнсе.
Фото: twitter.com/Valsts_policija
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