﻿ Изъята самая крупная в истории Латвии партия кокаина, Mixnews.lv

Происшествия |

Госполиция в результате международного сотрудничества изъяла две тонны кокаина - самую крупную до сих пор партию этого наркотика в Латвии.

Груз наркотиков был задержан в результате успешной международной операции по пресечению транзита кокаина.

Более подробно об этом сегодня на пресс-конференции расскажут начальник Госполиции Инт Кюзис и начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Пресс-конференция состоится в 13.00 в административном здании Госполиции в Чиекуркалнсе.

Фото: twitter.com/Valsts_policija