﻿ В магазине Maxima частично обрушился потолок, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник, 14 января, утром в здании магазина Maxima на углу ул. Кр. Барона и Матиса в Риге из-за влажности отделились и упали фрагменты потолков, об этом сообщила представитель компании Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Частичное обрушение фрагментов потолочных конструкций было обнаружено в понедельник утром до открытия магазина для покупателей.

Как сообщили в магазине, влажность в потолочных конструкциях повысилась из-за повреждений крыши здания, которые управляющий домом сейчас пытается устранить. Магазин Maxima расположен на первом этаже двухэтажного здания, на его втором этаже находится магазин подержанной одежды. Сейчас ведутся работы по восстановлению фрагментов подвесных пенопластовых потолков, планируется, что в ближайшие часы магазин возобновит работу. Причиненный предприятию ущерб еще не подсчитан.

Напомним, 21 ноября 2013 года в магазине Maxima в микрорайоне Золитуде обрушилась крыша, в результате чего погибли 54 человека, десятки пострадали. После этого строительная инспекция проверила все торговые центры Латвии.

Фото: twitter.com/breakinglv