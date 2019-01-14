﻿ Полиция: изъятый груз кокаина может стоить около миллиарда евро, Mixnews.lv

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Задержанный в Кокнеском крае груз кокаина из Эквадора, по всей вероятности, не был предназначен для латвийского рынка, а общая стоимость изъятых наркотиков может составлять около миллиарда евро, сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

8 января Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением Omega задержала в Кокнеском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных, по всей видимости, из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов с логотипами TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина.

FOTO: Izņemta līdz šim lielākā kokaīna krava Latvijā – vairāk nekā divas tonnas. Uz saiņiem redzami neoficiālie kokaīna zīmoli "Gold", TNT", "Bad boys" - https://t.co/k0r1HO5Jue pic.twitter.com/eneV0EX8Fy — Dienas Bizness (@dblv) 14 января 2019 г.

Экспертиза еще продолжается, но в части изъятых брикетов обнаружен кокаин, его удельный вес составляет 80%, и это очень высокий показатель. В каждом брикете было по 1000 граммов наркотического вещества. Цена кокаина в оптовой торговле составляет 30 000 евро за килограмм, то есть общая стоимость груза может достигать примерно 65 млн евро, а в розничной торговле близка к одному миллиарду евро, рассказал Гришин.

По этому делу полиция задержала пятерых граждан Латвии. Трое из них арестованы, в отношении двух остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Один из пяти задержанных ранее судим за контрабанду и легализацию преступно нажитых средств.

Как отметил Гришин, наркодельцы обычно используют Латвию как страну транзита в Скандинавию или на восток.

Уголовный закон за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото: twitter.com/Valsts_policija