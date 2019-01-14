﻿ C 1 октября от переохлаждения погибли 19 человек, Mixnews.lv

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С 1 октября 2018 года до 10 января 2019 года в Государственный центр судебно-медицинских экспертиз были доставлены тела 19 человек, умерших от переохлаждения организма, сообщили в центре.

От переохлаждения умерли 16 мужчин и три женщины. Самой старшей из них была 80-летняя жительница Латгале. Алкоголь она не употребляла.

Самой младшей оказалась 21-летняя женщина, найденная умершей в Курземе. Концентрация алкоголя в ее крови составила 2,61 промилле.

Самое высокое содержание алкоголя - 3,54 промилле - обнаружено в крови 45-летнего мужчины, найденного замерзшим в Видземе. Семь умерших от переохлаждения организма замерзли в состоянии алкогольного опьянения, результаты анализов восьми человек еще не получены.

Шесть замерзших были найдены на улицах, три - в помещениях, десять - в других местах. 11 умерших найдены в Латгале, три - в Видземе, по два - в Рижском регионе и в Курземе, один - в Земгале.

С 1 октября 2017 года до 15 января 2018 года в Государственный центр судебно-медицинских экспертиз были доставлены тела 35 человек, умерших от переохлаждения организма - 26 мужчин и девяти женщин.

Фото: flickr.com/photos/moscow-live