﻿ Впервые задержан работник Бюро внутренней безопасности, Mixnews.lv

Впервые задержан работник Бюро внутренней безопасности (1)
Происшествия | 14 января 2019 года, 18:37
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 11 января задержало в рамках уголовного процесса должностное лицо Бюро внутренней безопасности (БВБ).
Пресс-секретарь БВБ Диана Петерса сказала, что это первый случай, когда в преступлении подозревается должностное лицо БВБ.
Она рассказала, что БВБ в соответствии с мерами внутреннего контроля выявило информацию о возможной связи сотрудника с преступным деянием, которое не связано с обеспечением работы бюро и должностными обязанностями. Информация о возможном правонарушении была передана в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
БВБ прервало служебные отношения с подозреваемым.
Фото: pixabay.com
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