﻿ Впервые задержан работник Бюро внутренней безопасности, Mixnews.lv

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 11 января задержало в рамках уголовного процесса должностное лицо Бюро внутренней безопасности (БВБ).

Пресс-секретарь БВБ Диана Петерса сказала, что это первый случай, когда в преступлении подозревается должностное лицо БВБ.

Она рассказала, что БВБ в соответствии с мерами внутреннего контроля выявило информацию о возможной связи сотрудника с преступным деянием, которое не связано с обеспечением работы бюро и должностными обязанностями. Информация о возможном правонарушении была передана в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

БВБ прервало служебные отношения с подозреваемым.

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