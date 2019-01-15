﻿ Дрифт на озере под Валкой для BMW закончился подо льдом, Mixnews.lv

Происшествия |

В Валкской волости несколько человек решили развлечься, катаясь на машинах по замерзшему озеру Загезерс, однако лет не выдержал нагрузки и одна из машин провалилась под лед.

Когда на место происшествия прибыла полиция, выяснилось, что в машине катались трое человек, а шофер управлял BMW без каких либо прав на управление транспортным средством.

О случившемся была проинформирована служба среды, которой предстоит уточнить нанесенный ущерб. После получения заключения будет принято решение об административном наказании, сообщили в Госполиции.

Кадры в места ЧП публикует сообщество dtp_latvia в Instagram.