﻿ ВИДЕО: на "ВЭФовском" мосту перевернулся автомобиль, Mixnews.lv

ВИДЕО: на "ВЭФовском" мосту перевернулся автомобиль
Происшествия | 15 января 2019 года, 19:38
Во вторник вечером в Риге, на Воздушном мосту по направлению в район Югла перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы на странице "DTP_Latvia" в Facebook.
Отмечается, что в районе аварии возник транспортный затор.
В Госполиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 18:44. На мосту перевернулся легковой автомобиль Opel. Пострадавших в результате ДТП нет, движение ограничивать не пришлось.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.