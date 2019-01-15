﻿ ВИДЕО: на "ВЭФовском" мосту перевернулся автомобиль, Mixnews.lv

ВИДЕО: на "ВЭФовском" мосту перевернулся автомобиль

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Происшествия | 15 января 2019 года, 19:38

Во вторник вечером в Риге, на Воздушном мосту по направлению в район Югла перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы на странице "DTP_Latvia" в Facebook.

Отмечается, что в районе аварии возник транспортный затор.

В Госполиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 18:44. На мосту перевернулся легковой автомобиль Opel. Пострадавших в результате ДТП нет, движение ограничивать не пришлось.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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