﻿ Пропавшая в Египте латвийская певица нашлась, Mixnews.lv

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Египетским правоохранительным органам удалось найти пропавшую латвийскую певицу Мару Катарскую. Сейчас она находится в полиции. Об этом Delfi рассказала сестра Мары Вита.

О пропаже девушки сообщалось утром 15 января. Было известно, что 13 января Мара обратилась в полицию и рассказала, что ее сожитель (возможно, связанный с наркобизнесом) ее бил, унижал, издевался и при этом фотографировал. Мужчина смог нанять себе адвоката, а Мара нет. Вероятно, боясь последствий, в суде она сказала, что сожитель не наносил ей физического вреда. Их обоих отпустили, и после суда Мара исчезла. В египетской полиции предположили, что Катарская, возможно, сама не хочет возвращаться в Латвию.

Во вторник сотрудники посольства Латвии в Египте вместе с полицией отправились в дом мужчины и нашли там Мару. Ее забрали в полицию, где она сейчас находится вместе с работниками посольства. Мать Мары, Айя, сейчас находится на пути в Египет, чтобы забрать дочь.

Ранее также прозвучала информация о том, что у Мары и ее мужчины был заключен договор о сожительстве. По словам Виты, документ действительно был, но работники посольства, проверив его, пришли к выводу, что его нельзя считать заключением брака.

Фото: Facebook/Mara Katarska