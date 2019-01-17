﻿ Жив и здоров! Пропавший в Риге 12-летний мальчик найден, Mixnews.lv

Жив и здоров! Пропавший в Риге 12-летний мальчик найден (2)

фото

Происшествия | 17 января 2019 года, 16:26

Евгений Карпачов 2006 года рождения, который ранее был объявлен пропавшим без вести, найден. Об этом сообщает Госполиция в своем Twitter.

"Юноша жив и здоров", - сообщают правоохранители, выражая благодарность всем, кто принял участие в поисках.

Ранее сообщалось, что мальчика последний раз видели 16 января, когда он выходил из своего дома в Риге, на улице Таллинас.

Комментарии 2
Мда...50 минут назад
Скорее всего у какого то дяденьки ночевал и понятно что там происходило.
Ответить
Miss Ann Thrope23 минуты назад
Ой блять алилуя. Никуда он и не пропадал. Нужно штрафовать такие сейми которые поднимают хай на пустом месте. Лохи
Ответить