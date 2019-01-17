﻿ Жив и здоров! Пропавший в Риге 12-летний мальчик найден, Mixnews.lv

Жив и здоров! Пропавший в Риге 12-летний мальчик найден (2)
Происшествия | 17 января 2019 года, 16:26
Евгений Карпачов 2006 года рождения, который ранее был объявлен пропавшим без вести, найден. Об этом сообщает Госполиция в своем Twitter.
"Юноша жив и здоров", - сообщают правоохранители, выражая благодарность всем, кто принял участие в поисках.
Jaunietis ir atrasts sveiks un vesels! Paldies visiem, kuri sniedza informāciju un dalījās ar ziņu! https://t.co/UmyZbJKLC5— Valsts policija (@Valsts_policija) 17 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что мальчика последний раз видели 16 января, когда он выходил из своего дома в Риге, на улице Таллинас.
Скорее всего у какого то дяденьки ночевал и понятно что там происходило.
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Ой блять алилуя. Никуда он и не пропадал. Нужно штрафовать такие сейми которые поднимают хай на пустом месте. Лохи
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