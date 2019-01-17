﻿ Жив и здоров! Пропавший в Риге 12-летний мальчик найден, Mixnews.lv

Происшествия |

Евгений Карпачов 2006 года рождения, который ранее был объявлен пропавшим без вести, найден. Об этом сообщает Госполиция в своем Twitter.

"Юноша жив и здоров", - сообщают правоохранители, выражая благодарность всем, кто принял участие в поисках.

Jaunietis ir atrasts sveiks un vesels! Paldies visiem, kuri sniedza informāciju un dalījās ar ziņu! https://t.co/UmyZbJKLC5 — Valsts policija (@Valsts_policija) 17 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что мальчика последний раз видели 16 января, когда он выходил из своего дома в Риге, на улице Таллинас.