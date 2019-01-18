﻿ В Алуксне пропал 15-летний молодой человек, Mixnews.lv

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Алуксненский участок Госполиции разыскивает пропавшего без вести Райво Юргиса Лоциса, который 15 явнваря этого года вышел из своего дома и пропал.

Приметы: 15 лет, рост - 173 сантиметра, среднего телосложения, прямые темные волосы.

Молодой человек был одет в серую куртку с капюшоном, сине-серые камуфляжные штаны, кроссовки Nike, черную шапку с белыми полосками и надписью New York. С собой у него были коньки и хоккейная клюшка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Райво Юргисе Лоцисе, просят позвонить по номерам 25484645, 64301402 или 110, или же обратиться в ближайший полицейский участок.