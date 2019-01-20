﻿ В Рижском канале найдено тело утонувшего человека, Mixnews.lv

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В субботу, 19 января, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вытащили из Рижского канала тело утонувшего человека, сообщила представитель службы Агрита Витола.

Она указала, что прохожие заметили отражение утопленника подо льдом и вызвали спасателей.

Кроме того в минувшие сутки в ГПСС поступило много вызовов, связанных с тем, что людей нужно было уговорить не ходить по льду.

Витола отметила, что в основном жители "проверяли на прочность" лед на Даугаве.

В свою очередь, прошлой ночью, в 2.54 спасатели поспешили на помощь человеку, который решил поплавать в Даугаве..

В целом, за минувшие сутки ГПСС получила 50 вызовов, 12 из которых были связаны с пожарами, 26 со спасательными работами. 12 вызовов оказались ложными, указала Витола.

Она подчеркнула, что в субботу в пожарах никто не пострадал. Самый крупный пожар в субботу возник в Царникавском крае - горел одноэтажный жилой дом площадью 150 квадратных метров.

Фото: pixabay.com