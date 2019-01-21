﻿ У Рижской ГЭС столкнулись бензовоз и военный грузовик: движение блокировано, Mixnews.lv

У Рижской ГЭС столкнулись бензовоз и военный грузовик: движение блокировано (4)

фото

Происшествия | 21 января 2019 года, 17:52

В понедельник, 21 января, на Рижской окружной дороге Саласпилс — Бабите (А5) около Рижской ГЭС произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля, сообщает Latvijas Valsts ceļi в Twitter.

Движение на этом участке дороги полностью блокировано.

Между тем, портал Delfi отмечает, что в ДТП участвовали бензовоз и грузовой автомобиль Министерства обороны Эстонии.

Сообщается, что в происшествии есть двое пострадавших, которые были переданы в руки медиков.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей, объезжать место происшествия через Ригу по Южному мосту или, если фактическая масса транспортного средства составляет меньше 15 тонн, то место аварии можно объехать по маршруту Рижская ГЭС — Яунелгава (P85) — Инциемс-Сигулда-Кегумс (P8) — Даугавпилсское шоссе (A6).

Комментарии 4
Līna20 минут назад
Tas ir viss, ko spēj Latvijas armija
Ответить
тт13 минуты назад
Пьяные в хлам ехали.
Ответить
Latviešu Patriots19 минут назад
Kuce, turi muti:)))
2
Ответить