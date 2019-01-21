﻿ У Рижской ГЭС столкнулись бензовоз и военный грузовик: движение блокировано, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник, 21 января, на Рижской окружной дороге Саласпилс — Бабите (А5) около Рижской ГЭС произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля, сообщает Latvijas Valsts ceļi в Twitter.

Движение на этом участке дороги полностью блокировано.

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils - Babīte (A5, ~5. km) pie Rīgas HES notikusi divu automašīnu sadursme. Satiksme bloķēta, informē @ugunsdzeseji. Slēgto ceļa posmu iespējams apbraukt caur Rīgu vai pa Ķeguma HES (transportlīdzekļiem ar faktisko masu līdz 15 t.). pic.twitter.com/2RRaqCDx6b — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 21 января 2019 г.

Между тем, портал Delfi отмечает, что в ДТП участвовали бензовоз и грузовой автомобиль Министерства обороны Эстонии.

Сообщается, что в происшествии есть двое пострадавших, которые были переданы в руки медиков.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей, объезжать место происшествия через Ригу по Южному мосту или, если фактическая масса транспортного средства составляет меньше 15 тонн, то место аварии можно объехать по маршруту Рижская ГЭС — Яунелгава (P85) — Инциемс-Сигулда-Кегумс (P8) — Даугавпилсское шоссе (A6).