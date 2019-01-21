﻿ Дело о гибели Вани Берладина: расследование подходит к концу, Mixnews.lv

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По уголовному процессу о гибели пятилетнего лиепайчанина Ивана Берладина, который пропал без вести летом 2017 года, проходят два человека. Кроме того, на данный момент процесс расследования уже находится в стадии завершения, пишет NRA.

Представитель Управления Курземского региона Госполиции Мадара Шершнева рассказала журналистам о том, что сейчас к упомянутым двум людям применен следующий статус - лицо, против которого начат уголовный процесс.

Однако в полиции пока не сообщили, что за люди проходят по этому уголовному делу.

На данный момент процесс расследования находится в стадии завершения. Уже получены и выполняются указания надзирающего прокурора. Также оценены полученные сведения и доказательства для решения вопроса о дальнейшем продвижении уголовного процесса, отметила Шершнева.

Согласно уголовному закону за оставление человека в беспомощном состоянии полагается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ, или штрафа.

Напомним, пятилетний Берладин 1 июля 2017 года ушел из дома и пропал, полиция и добровольцы искали мальчика в течение 10 дней. Полиция выяснила, что мальчик, вероятно, перепутал автобусы и уехал в направлении Гробини. 11 июля тело Вани было найдено в лесу в Дубени Гробиньского края.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства пропажи и смерти мальчика. Также полиция оценивает меру ответственности его родителей и водителя автобуса, в котором мальчик уехал в Дубени.

Фото: infoliepaja.lv