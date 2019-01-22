﻿ В т/ц "Alfa" во время эвакуации были заблокированы двери; начата проверка, Mixnews.lv

Происшествия |

В конце минувшей недели в торговом парке "Alfa" произошла нестандартная ситуация. В минувшую пятницу в торговом центре была объявлена эвакуация, во время которой обнаружилось, что один из выходов для эвакуации людей был закрыт. После того как дверь была взломана, вышедшие через нее люди оказались на стройплощадке, пишет NRA со ссылкой на телесюжет LNT.

В связи с жалобами жителей Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сегодня проводит внеочередную проверку пожарной безопасности на объекте. Информация о результатах проверки будет предоставлена сегодня после 15.00. ГПСС реагирует на все жалобы жителей, подчеркнули в ГПСС.

Свои пояснения в связи с возникшей ситуацией дала и представитель "Alfa" Илзе Жука.

«"В “Alfā” разработаны системы, которые при сигналах о необъодимости эвакуации, открывает все запасные выходы. В конкретном случае двери по неизвестным причинам открылись спустя некоторое время. Сейчас в «Alfā» работает технический персонал, чтобы выяснить обстоятельства. Ясно, что ”Alfa” заинтересована в том, чтобы недопустить такие ситуации в будущем», - поясняет Жука.

Фото: F64