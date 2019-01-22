﻿ Без вести пропал 25-летний рижанин Рихард Знотиньш, Mixnews.lv

В Риге 21 января 2019 года пропал 25-летний житель микрорайона Плявниеки (ул.Сахарова) Рихард Знотиньш, сообщает поисковая организация BEZVESTS.LV . Последний раз созванивался с подругой в 11:20 в день пропажи, домой не вернулся, на работе тоже с того дня не появлялся. На телефонные звонки не отвечает, в социальных сетях не появляется.

ПРИМЕТЫ: Рост 187 см, стройный , спортивного телосложения, с карими глазами, с короткими волосами, носит бороду и усы. Особые приметы: на правой ноге татуировка - компас.

Был одет: в светло-коричневую зимнюю куртку с капюшоном, темные джинсы.Обут в светло-коричневые сапоги. При себе, возможно, был рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщать в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084 или в полицию по телефону 110.