﻿ Погоня в Яунциемсе: полиция задержала пьяного водителя без прав, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 19 января, сотрудники Рижской муниципальной полиции задержали пьяного автоводителя в окрестностях Яунциемса. Его степень опьянения составила почти четыре промилле, сообщили в полиции.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль Audi, водитель которого заметно превышал разрешенную скорость. Полицейские решили его задержать, однако после многократных призывов остановиться водитель все же не снизил скорость и бросился бежать.

Погоня продолжалась по Яунциема гатве и маленьким улочкам Яунциемса до тех пор пока беглец не выключил фары и въехал в лес. Однако сбежать ему не удалось, поскольку его автомобиль застрял в снегу и полицейским удалось задержать водителя Audi. Учитывая, что даже после задержания водитель сопротивлялся, стражам порядка пришлось применить электрошокер.

Позже заметно пьяный нарушитель назвал чужие персональные данные. Кроме того полицейские выяснили, что у водителя не было водительских прав.

В автомобиле также находились пассажиры - мужчина и женщина. По их словам, они просто ездили по району и ничего плохого в этом нет.

Вызванные сотрудники Дорожной полиции сделали проверку концентрации алкоголя на выдохе - степень опьянения водителя составила 3,82 промилле алкоголя, позже - 3,41 промилле. Кроме того, данное транспортное средство ранее участвовало в столкновении с другим автомобилем на Яунциема гатве.

Нарушитель передан Госполиции, которая "оценит" его пьяное вождение без прав, бегство и неадекватное поведение.

Фото: скриншот из видео