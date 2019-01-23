﻿ Госполиция: по делу о двух тоннах кокаина задержан еще один человек, Mixnews.lv

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В рамках дела об обнаруженных в Кокнесе двух тоннах кокаина задержан еще один человек, заявил в интервью LTV начальник Госполиции Инт Кюзис.

По его словам, этот человек также проживал и работал на территории Латвии. Задержанный был связан с "движением груза". Более подробной информации Кюзис не предоставил.

Он также не назвал реальный пункт назначения груза, подчеркнув, что следствие еще идет и данный аспект еще выясняется.

Ранее сообщалось, что в Латвии 8 января была проведена операция TNT в одном из сельских хозяйств. В ее ходе задержаны пять граждан Латвии и обнаружено 2199 упаковок наркотика общим весом более 2 тонн. Наркотики были спрятаны в коробках с бананами из Эквадора. Операцию власти Эквадора провели в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США и латвийской полицией. Среди задержанных владелец фермы, два человека, которые прибыли за наркотиками, и два человека, которые охраняли груз, сообщает El Comercio.

Между тем как отмечает агентство LETA, согласно данным Эквадорской полиции, две тонны кокаина были привезены в Европу в контейнере корабля. В сопровождающих документах груз был указан как продукты питания.

Сообщается, что ферма в Кокнесе служила "центром логистики" для дальнейшего распространения наркотика в Европе. По данным полиции Эквадора, задержаны пять человек - Янис Б., Андрис Э., Эдгарс Э., Имант Б. и Агрис В.

Фото: Valsts policija