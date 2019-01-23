﻿ Тейка: у железной дороги найден, возможно, сбитый поездом мужчина, Mixnews.lv

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В понедельник, 21 января, вечером недалеко от железнодорожного переезда у границы Тейки и Чекуркалнса произошел серьезный несчастный случай - недалеко от рельс был найден сильно травмированный мужчина. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Отмечается, что мужчина пострадал в столкновении с чем-то очень большим, однако обстоятельства несчастного случая пока неизвестны. В понедельник вечером около 17.30 сотрудники полиции и Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) отправились к железнодорожному переезду на улице Джутас, получив информацию о том, что недалеко от рельс лежит сбитый человек.

Полицейские констатировали, что пострадавшему около 40 лет. В свою очередь медики указали, что у мужчины, возможно, открылся перелом бедренной кости. Пострадавший был тут же госпитализирован.

На данный момент выясняется, при каких обстоятельствах и по каким причинам произошел данный несчастный случай.

Фото: pixabay.com