﻿ Миллионер Круминьш явился на заседание суда в костюме заключенного, Mixnews.lv

Миллионер Круминьш явился на заседание суда в костюме заключенного (7)

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Происшествия | 23 января 2019 года, 15:46

Латвийский предприниматель и миллионер Юлий Круминьш устроил своеобразную "акцию протеста" перед рассмотрением судом уголовного дела о взяточничестве, по которому он проходит.

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Как сообщает Delfi, в среду, 23 января, Рижский суд Видземского предместья начал рассмотрение уголовного дела, в рамках которого Круминьш, его дочь Майя Криевиня, а также должностное лицо Инспекции здравоохранения Татьяна Морозова обвиняются во взяточничестве и подделке служебных документов, в связи с передачей некоего объекта в эксплуатацию.

Круминьш решил подойти к ситуации творчески и пришел к суду в наручниках и одежде "под заключенного" - с пришитым номером. Миллионер также загримировался "под лысого".

Как предприниматель заявил журналистам, он не согласен с обвинениями в его адрес.

На суде также появился бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

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Ранее сообщалось, что мэр Юрмалы Гатис Трукснис и Круминьш фигурируют в начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уголовном процессе о незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и Союз "зеленых" и крестьян. В ноябре прошлого года прокуратура в рамках этого дела предъявила обвинения и Трукснису, и Круминьшу.

Комментарии 7
Юрмала2 часа назад
Писать могут что угодно, но в Юрмале нет новостройки красивее домиков Круминьша на улице Турайдас-17. И валун из оникса Круминьш привёз из Центральной Америки и установил на углу улиц Турайдас и Лиенес. Натуральный полупрозрачный камень с красивым рисунком великолепно выглядит в тёмное время с подсветкой от прожекторов. Раньше в городе была одна достопримечательность - Черепаха, теперь есть ещё и оникс, огромный валун на небольшом постаменте. Это моё личное мнение обо всём, о чём только что написала. Была бы я богатая - купила бы квартирку у Круминьша, мне не хватает для этого всего-то каких-то жалких 250 тысяч евриков, какая малость!!!
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Патриот2 часа назад
Вот такие Круменьши управляют страной!
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ну2 часа назад
ты сученок на вопросы отвечать будешь? или будешь прятаться как шакал на разных темах ?
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