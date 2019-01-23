﻿ Миллионер Круминьш явился на заседание суда в костюме заключенного, Mixnews.lv

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Латвийский предприниматель и миллионер Юлий Круминьш устроил своеобразную "акцию протеста" перед рассмотрением судом уголовного дела о взяточничестве, по которому он проходит.

Как сообщает Delfi, в среду, 23 января, Рижский суд Видземского предместья начал рассмотрение уголовного дела, в рамках которого Круминьш, его дочь Майя Криевиня, а также должностное лицо Инспекции здравоохранения Татьяна Морозова обвиняются во взяточничестве и подделке служебных документов, в связи с передачей некоего объекта в эксплуатацию.

Круминьш решил подойти к ситуации творчески и пришел к суду в наручниках и одежде "под заключенного" - с пришитым номером. Миллионер также загримировался "под лысого".

Как предприниматель заявил журналистам, он не согласен с обвинениями в его адрес.

На суде также появился бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Ранее сообщалось, что мэр Юрмалы Гатис Трукснис и Круминьш фигурируют в начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уголовном процессе о незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и Союз "зеленых" и крестьян. В ноябре прошлого года прокуратура в рамках этого дела предъявила обвинения и Трукснису, и Круминьшу.