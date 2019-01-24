﻿ Золитуде: у железной дороги сбит человек, поезда опаздывают, Mixnews.lv

Золитуде: у железной дороги сбит человек, поезда опаздывают (5)

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Происшествия | 24 января 2019 года, 09:49

В четверг, 24 января, утром на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo произошел несчастный случай, в котором пострадал человек, в связи с этим поезда маршрута Тукумс-Рига будут отставать от графика на 60 минут, сообщила представитель Pasažieru vilciens.

В ДТП участвовал один поезд маршрута Тукумс-Рига, поэтому за ним ждут и поезда маршрута Слока-Рига.

Pasažieru vilciens просит пассажиров отнестись к произошедшему с пониманием, поскольку в таких ситуациях необходимо время, для того чтобы привлеченные службы выполняют свою работу.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 5
абвгд7 минут назад
В гейроппиях,например,во всех местах пересечения ж/д полотна,обеспечено мигающими красными огнями,как на переездах.Мало того,они перекрываются,так же как и автомобильные пересечения шлакбаумами.Вопрос в другом-когда мы станем Европой?Или только зарплатами чиновников и депутатов,мы в Европе?
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Патриот3 минуты назад
Вася! На сто метров можно долететь только на крыльях, думай что пишешь идиот!
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yes46 минут назад
снимайте слухалки перед. ж. переходом. вобщее смотрите по сторонам
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