﻿ Золитуде: у железной дороги сбит человек, поезда опаздывают, Mixnews.lv

Происшествия |

В четверг, 24 января, утром на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo произошел несчастный случай, в котором пострадал человек, в связи с этим поезда маршрута Тукумс-Рига будут отставать от графика на 60 минут, сообщила представитель Pasažieru vilciens.

В ДТП участвовал один поезд маршрута Тукумс-Рига, поэтому за ним ждут и поезда маршрута Слока-Рига.

Pasažieru vilciens просит пассажиров отнестись к произошедшему с пониманием, поскольку в таких ситуациях необходимо время, для того чтобы привлеченные службы выполняют свою работу.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns