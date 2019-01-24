﻿ Очевидцы: погибший под поездом подросток, возможно, был в наушниках, Mixnews.lv

Происшествия |

Сбитый сегодня утром поездом на участке Золитуде-Депо человек был подростком, сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане.

Точный возраст погибшего в полиции не раскрыли, но подтвердили, что сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Трагедия произошла около 8.20. По предварительной информации, подросток пересекал рельсы по пешеходному переходу, не замечая, что приближается поезд. Очевидцы сообщили полиции, что подросток не реагировал на крики окружающих о приближении состава, а также на звуковые сигналы поезда.

Один из свидетелей ЧП в соцсети написал, что, по всей вероятности у мальчика в ушах были наушники.

"Стал свидетелем того, как утром поезд сбил 15-летнего мальчика, который переходил через железную дорогу не глядя и не слыша громко сигналившую электричку. Мальчик шел в школу. Выглядит, что виной тому послужили современные технологии, которые захватили молодежь", - свидетельствует комментарий очевидца Эрленда.

обычно в таких случаях движение прекращается не более чем на полчаса, но на этот раз процесс затянулся. Поезд стоял между станциями, где пассажирам выходить запрещается, однако потом было принято решение разрешить контролируемый выход. Люди пересели на автобусы или другой транспорт.

"Выбрался, надеюсь, никто не сломал ноги, вылезая из электрички. В Золитуде работают оперативные службы", - написал еще один очевидец.

Ранее сообщалось, что на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo произошел несчастный случай, в котором погиб человек, в связи с этим поезда маршрута Тукумс-Рига стали отставать от графика. Движение было перекрыто в течение двух часов.

Полиция по факту гибели подростка начала уголовный процесс.

Фото: Twitter