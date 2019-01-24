﻿ Массовая драка школьников в Лиепае: тема "русские-латыши" оказалась ни при чем, Mixnews.lv

Происшествия |

Конфликт и массовые драки между подростками в Лиепае, о чем ранее сообщили местные СМИ, не связаны с разжиганием межнациональной розни. Об этом сайту infoliepaja.lv сообщили в Госполиции.

На прошлой неделе Лиепаю распространились сообщения о противостоянии лиепайских школьников, когда десятки человек устроили драки и беспорядки в городе. В социальных сетях, в группах связанных с Лиепаей появился призыв участвовать в драке "стенка на стенку". В призыве звучало и то, что драка якобы состоится между латышами и русскими.

17 января на пресс-конференции в Госполиции было объявлено, что в ближайшее время будет начат уголовный процесс в связи с разжиганием межнациональной розни.

ИнфоЛиепая обратился к пресс-секретарю Госполиции Курземского регионального управления Мадаре Шершневой, чтобы выяснить как развивается ситуация на сегодняшний день.

"Дело было возбуждено, но по другой статье - за хулиганство. Да, между подростками возник конфликт. Первоначальная информация была такова, что между двумя группами школьников, якобы на национальной почве разжигается конфликт. Однако при дальнейшем расследовании, мы выяснили, что это молодые люди, из разных лиепайских школ. И хотя в конфликт втянуты и те, и другие (русские и латыши), это не конфликт одних против других", — заявила представитель полиции.

Она также отметила, что по информации полиции, стычки больше не повторялись:

"К счастью, с прошлого четверга, подобных инцидентов не повторялось. Несмотря на это, мы призываем жителей информировать полицию, в случаях когда между подростками возникают конфликты, потасовки. Не проходить равнодушно мимо, сообщать по телефону 110", - сказала Шершнева.

Как добавляет infoliepaja.lv, 18 января в популярных среди подростков соцсетях Snapchat, в Контакте и Facebook появилась публикация — украшенная флагами Латвии и России картинка с двумя молодыми людьми, которые дружески обнимаются.

Как стало известно, публикацию распространяли сами школьники — в ответ на сообщения о конфликтах лиепайских подростков, в основе которых, возможно, имеются этнические разногласия.

Фото: Flickr/Elina Lieltīruma