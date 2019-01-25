﻿ В Кенгарагсе горит многоэтажка: эвакуирован один человек, Mixnews.lv

Происшествия |

В Риге, в микрорайоне Кенгарагс, на улице Маскавас 317, возник пожар в одном из многоквартирных домов.

Как проинформировала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола радио Baltkom, очевидцы сообщили о задымлении в подъезде в 16:29.

На месте происшествия выяснилось, что в одной из квартир на четвертом этаже горят вещи. Пожар локализовали в 16:58. Был эвакуирован и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи один человек.

Видео с места происшествия можно посмотреть в группе Facebook "Кенгарагс".

Между тем, пользователи соцсети Facebook пишут, что это уже не первый раз, когда пожар возникает в этом доме. Некоторые комментаторы с возмущением отмечают, что подобного рода пожары происходят из-за курильщиков.

«Не курите!!! Все пожары от этого!!!», - пишет одна из пользовательниц Наталья А.

Еще один молодой человек указал, что жилец горящей квартиры не пострадал.

"Две недели назад в этом доме горела шахта лифта, сейчас квартира у мужчины, который со слов жильцов, любит тащить хлам с улицы. Сам он жив и здоров", - отметил Дмитрий Д.

Между тем, еще один участник группы пояснил, что горела другая квартира.

"Эта квартира не горела, горела рядом, соседская. Жилец не пострадал, но получил сильное отравление угарными газами, госпитализирован. Пожарные потратили более 0.5 тонны воды, сейчас проливают тлеющие очаги. Газовая служба отрезала газ в поврежденной квартире и заварила выход", - сообщил очевидец.

Фото: facebook.com/Кенгарагс/Алекс Немирофф