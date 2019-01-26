﻿ В аварию попала машина "неотложки": пострадали три человека, Mixnews.lv

В аварию попала машина "неотложки": пострадали три человека (1)

фото

Происшествия | 26 января 2019 года, 12:54

Сегодня утром в Пардаугаве в Риге в ДТП попала машина Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), пострадали три человека.

Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, в 10.14 на ул. Слокас произошло столкновение двух легковых автомашин - Honda и Volvo - и автомашины Opel СНМП.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека из автомашины СНМП и водитель одной из легковых автомашин.

В момент столкновения автомобиль СНМП ехал на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Фото: Oļegs Baikovs

Комментарии 1
Кажись20 минут назад
видел я её сегодня пролетающей через светофор (следом ещё что-то маленькое, тоже с иллюминацией ехало).
Скорую - жалко. Бригаду в ней - жалко. Слепошарого торопычу - ни разу.

ЗЫ. Для тех, кто торопится на дорогах (я не о "скорой") есть отдельный котёл в Аду.
Ответить