﻿ В аварию попала машина "неотложки": пострадали три человека, Mixnews.lv

В аварию попала машина "неотложки": пострадали три человека (1)
Сегодня утром в Пардаугаве в Риге в ДТП попала машина Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), пострадали три человека.
Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, в 10.14 на ул. Слокас произошло столкновение двух легковых автомашин - Honda и Volvo - и автомашины Opel СНМП.
По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека из автомашины СНМП и водитель одной из легковых автомашин.
В момент столкновения автомобиль СНМП ехал на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Avārijā ar vieglo auto Slokas un Dzirciema ielu krustojumā #Dzirciems #Rīga #Latvija cieš ātrās palīdzības mikroautobuss.— BreakingLV (@breakinglv) 26 января 2019 г.
Olga Ļevčenko pic.twitter.com/dEEDBGJaP8
Фото: Oļegs Baikovs
Скорую - жалко. Бригаду в ней - жалко. Слепошарого торопычу - ни разу.
ЗЫ. Для тех, кто торопится на дорогах (я не о "скорой") есть отдельный котёл в Аду.