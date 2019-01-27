﻿ Трагическое ДТП под Кулдигой: один человек погиб, трое пострадали, Mixnews.lv

Происшествия |

В столкновении двух автомашин в Кулдигском крае погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло в субботу, 26 января, на автодороге Талси-Стенде-Кулдига, где водитель автомашины Audi 80, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу движения. В результате его машина столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Mercedes Benz Viaro.

В ДТП пострадали водитель и пассажир Mercedes Benz, а также мужчина, находившийся в автомашине Audi. Пассажир Audi от полученных травм скончался.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 90 ДТП, в автоавариях пострадал 21 человек, включая одного пешехода.

Вчера полицейские задержали шесть автоводителей в состоянии алкогольного и одного - в состоянии наркотического опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 111 протоколов. Всего же за сутки полицейские оформили 369 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com