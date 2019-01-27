﻿ Соцсети: в центре Риги автомобиль врезался в светофор, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 27 января, в центре Риги произошла авария - легковой автомобиль врезался в светофор и чуть не въехал в здание. Об этом сообщает страница Sadursme в соцсети Instagram.

В комментарии к публикации отмечается, что ДТП произошло около 17 часов на углу улиц Кр. Барона и Дзирнаву.

Кроме того отмечается, что в аварии могут быть пострадавшие.

Фото: instagram.com/sadursme