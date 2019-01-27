﻿ Соцсети: в центре Риги автомобиль врезался в светофор, Mixnews.lv

Соцсети: в центре Риги автомобиль врезался в светофор (7)
Происшествия | 27 января 2019 года, 19:20
В воскресенье, 27 января, в центре Риги произошла авария - легковой автомобиль врезался в светофор и чуть не въехал в здание. Об этом сообщает страница Sadursme в соцсети Instagram.
В комментарии к публикации отмечается, что ДТП произошло около 17 часов на углу улиц Кр. Барона и Дзирнаву.
Кроме того отмечается, что в аварии могут быть пострадавшие.
Фото: instagram.com/sadursme
Pasaki to xa xa xa :)))
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Smerd, man nav automašīnas, Rīgā tā nav vajadzīga! Mani apmierina sabiedriskais transports!
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Латвешу патриот, вломился тыкая пальцем в свой джуст-5?
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