﻿ Пожар возник в 5-этажном доме в Кенгарагсе, Mixnews.lv

Происшествия |

Пожар возник на первом этаже 5-этажного дома в рижском микрорайоне Кенгарагс, на улице Авиацияс, 19, сообщают в соцсетях очевидцы. По их данным на место прибыли 5 пожарных и одна скорая.

"В 5 этажном доме, рядом с почтой 1063 пожар. Скорая, полиция и пожарные", - написала пользовательница Facebook в группе "Кенгарагс".

Информацию подтвердили также в Государственной пожарно-спасательной службе.

"В 12:11 ГПСС получила вызов на улицу Авиацияс в Риге, где в многоквартирном доме был виден дым и пламя. После интенсивной работы в 13:07 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается", - сказано в сообщении.

Plkst. 12.11 VUGD saņēma izsaukumu uz Aviācijas ielu Rīgā, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi un liesmas. Pēc stundu ilga intensīva darba, plkst. 13.07 ugunsgrēks tika lokalizēts un tajā 25m2 platībā dega dzīvoklis. Šobrīd ugunsgrēka likvidācija turpinās. — VUGD (@ugunsdzeseji) 28 января 2019 г.

По данным портала krimi.lv, в момент начала возгорания в квартире находились две женщины с двумя младенцами. Заметив огонь, женщины сразу же выбежали из квартиры и вызвали пожарных. Из-за не закрытых входных дверей горящей квартиры, на лестничной клетке дома, образовалось сильное задымление.

Поэтому жители верхних этажей не могли самостоятельно выбраться и своих квартир. Двух жильцов дома пожарные спасли по внутренней лестнице, три человека и кота – с помощью автовышки.

Причиной пожара стала неисправная электропроводка. В 13.00, работы по ликвидации пожара ещё продолжаются.

Фото: очевидцев, krimi.lv