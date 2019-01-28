﻿ Пожар возник в 5-этажном доме в Кенгарагсе, Mixnews.lv

Пожар возник в 5-этажном доме в Кенгарагсе

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Происшествия | 28 января 2019 года, 13:40

Пожар возник на первом этаже 5-этажного дома в рижском микрорайоне Кенгарагс, на улице Авиацияс, 19, сообщают в соцсетях очевидцы. По их данным на место прибыли 5 пожарных и одна скорая.

"В 5 этажном доме, рядом с почтой 1063 пожар. Скорая, полиция и пожарные", - написала пользовательница Facebook в группе "Кенгарагс".

Информацию подтвердили также в Государственной пожарно-спасательной службе.

"В 12:11 ГПСС получила вызов на улицу Авиацияс в Риге, где в многоквартирном доме был виден дым и пламя. После интенсивной работы в 13:07 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается", - сказано в сообщении.

По данным портала krimi.lv, в момент начала возгорания в квартире находились две женщины с двумя младенцами. Заметив огонь, женщины сразу же выбежали из квартиры и вызвали пожарных. Из-за не закрытых входных дверей горящей квартиры, на лестничной клетке дома, образовалось сильное задымление.

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Поэтому жители верхних этажей не могли самостоятельно выбраться и своих квартир. Двух жильцов дома пожарные спасли по внутренней лестнице, три человека и кота – с помощью автовышки.

Причиной пожара стала неисправная электропроводка. В 13.00, работы по ликвидации пожара ещё продолжаются.

Фото: очевидцев, krimi.lv

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