﻿ Воры ограбили заправку на Тейке: ведется розыск злоумышленников, Mixnews.lv

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Госполиция разыскивает трех человек, которые, одевшись в белые комбинезоны, около 4 часов утра обокрали автомат автозаправочной станции (АЗС) на Тейке в Риге, по адресу Бривибас, 386.

Как рассказали в полиции, минувшей ночью в полицию по телефону позвонили несколько жителей, сообщив о том, что на АЗС на Тейке звучит сигнализация, а трое мужчин в белых комбинезонах взломали автомат, предназначенный для расчетов за горючее.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что из автомата АЗС исчез ящик с деньгами.

Полиция проверяет причастность разыскиваемых лиц к этому преступлению. На распространенных полицией фотографиях с камер видеонаблюдения видно, что у автомата АЗС находятся трое мужчин в белых комбинезонах, в руках у них, возможно, металлические орудия.

Общая сумма украденных денег еще устанавливается.

Более подробная информация в интересах следствия не предоставляется.

Полиция благодарит сообщивших о преступлении жителей и просит откликнуться всех, располагающих информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, по телефону 6 7 085 942 или 110.

Фото: Valsts policija, skaties.lv