﻿ Саркандаугава: пьяный угрожал мужчине ножом, вымогая один евро, Mixnews.lv

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27 января, около 14:30 Госполиция получила вызов на парковку торгового центра в Саркандаугаве, где злоумышленник угрожал другому мужчине ножом и вымогал деньги, пишет Nra.lv со ссылкой на Госполицию.

Пострадавший рассказал, что в момент, когда он отправился к своей машине, к нему подошел незнакомец, вытащил складной карманный нож и потребовал отдать деньги - один евро. Пострадавший не послушался, сложил детское автокресло, которое в тот момент укладывал в машину, и ударил им злоумышленника. Тот от неожиданности удара бросил нож и убежал, а сам мужчина связался с полицией.

Правоохранители задержали вымогателя "по горячим следам". Задержанный 1955 года рождения ранее попадал в поле зрения полиции за распитие алкогольных напитков в общественном месте, и на этот раз он также был пьян.

Начато уголовное дело об ограблении, задержанный находится в изоляторе.