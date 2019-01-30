﻿ Найдены 23 кг марихуаны, преступники защищались с "Калашниковым", Mixnews.lv

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Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) задержало вооруженную группировку лиц, занимавшихся выращиванием марихуаны, и конфисковало 23 кг наркотика, сообщил директор управления Каспар Подиньш.

В питомнике по выращиванию марихуаны было изъято 23 кг марихуаны и более 9000 евро наличных денег.

Питомник действовал около года, преступники могли заработать примерно 1 млн евро.

Оперативники задержали всю группировку - тех, кто выращивал марихуану, курьеров и тех, кто сбывал наркотики.

"Пять человек признаны подозреваемыми, двое арестованы. Один из главарей группировки ранее был судим за вооруженное ограбление", - сообщил Подиньш.

Преступники были вооружены - у них изъято несколько пистолетов Макарова и TT с глушителями, автомат Калашникова, более 400 патронов и взрывчатка с детонаторами.

Арестованы автомашины марок BMW и Jaguar, дорогие часы, украшения и один объект недвижимости.

Главарям преступной группировки от 45 до 50 лет, остальные ее участники родились в 1990-е годы.

Фото: Flickr/Oksana Happy