﻿ KNAB рассказало об уголовном деле и обысках у Ушакова, Mixnews.lv

Происшествия |

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса, сообщается на сайте KNAB.

"KNAB проводит уголовно-процессуальные действия, в том числе санкционированные судом обыски по нескольким адресам. На данный момент меры пресечения, связанные с лишением свободы, ни к кому не применены", - сообщает KNAB.

По этому уголовному процессу ведется активная следственная работа. Более подробную информацию о процессе KNAB обещает предоставить, как только это станет возможным не во вред интересам следствия.

Ушаков заявил, что не совершал никаких уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста председателя Рижской думы. На своей странице в соцсети Facebook он отметил, то работы думы продолжится в штатном режиме.

Мэр подтвердил журналистам, что сотрудники KNAB провели обыски по месту его работы в Рижской думе и по месту жительства. Супруга мэра и руководитель его бюро Ивета Страутиня-Ушакова сообщила, что в решении о проведении обыска фигурировало только имя Ушакова.

"Положа руку на сердце, могу сказать - моя совесть чиста", - заявил мэр, уточнив, что никакой статус в рамках этого дела к нему не применен. По существу дела он говорить отказался, поскольку дал подписку о неразглашении информации.

Позже мэр приехал в здание Рижской думы, где так же коротко поговорил с журналистами.

Комментируя намерение оппозиции повторно потребовать его отставки, мэр Риги сказал, что к такому сценарию должен быть готов каждый политик, но лично он подавать в отставку не намерен.

"Я обсужу ситуацию с коллегами, и мы решим, как действовать дальше. Однако сейчас очень важно обеспечить способность самоуправления функционировать", - сказал Ушаков.

На вопрос, не может ли с тем же успехом выполнять его обязанности вице-мэр Олег Буров ("Честь служить Риге"), Ушаков прямого ответа не дал, отметив лишь, что высоко ценит работу всех коллег.

Около полудня четыре сотрудника KNAB прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Обыск проводился также по месту жительства Ушакова на ул. Бергенас в Риге. Сотрудники KNAB вышли из дома мэра с мешками, в которых предположительно находятся документы, но без Ушакова.

Фото: скриншот/Jauns.lv