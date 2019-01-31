﻿ Продолжаются поиски пропавшего без вести жителя Олайне Дависа Перконса, Mixnews.lv

Происшествия |

Добровольцы поисковой организации Bezvests.lv и Госполиция продолжают проверять все возможные версии внезапного исчезновения жителя Олайне Дависа Перконса, но новых зацепок и следов пропавшего найти так и не удалось.

Волонтеры Bezvests.lv предоставили более свежую фотографию молодого человека, возможно, кто-то опознает его.

Напомним, Давис перестал выходить на связь 23 декабря 2018 года. Нашли только его машину, припаркованную в необычном месте на другом конце Олайне.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения. Серые глаза. Волосы коротко стриженые, стрижка асиметричная - один висок выбрит. Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.