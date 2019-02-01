﻿ Даугавпилс: женщина пыталась покончить с собой, рядом на диване лежал младенец, Mixnews.lv

Происшествия |

Вечером 25 января, в 21:47, в дежурную часть Муниципальной полиции Даугавпилса поступила информация о том, что в одной из квартир города, возможно, пострадал младенец и планируется самоубийство. Об этом незамедлительно были поставлены в известность сотрудники Госполиции, и на место происшествия отправилась ближайшая патрульная группа полиции самоуправления.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что в квартире включено освещение, но никто не отзывается и не открывает дверь. Лицо, вызвавшее полицию, сообщило, что у него имеются запасные ключи от квартиры, и патруль Муниципальной полиции срочно направился к нему, оставив одного работника полиции самоуправления на месте происшествия для оказания поддержки представителям Госполиции.

Однако дверь не смогли отпереть и с помощью резервных ключей, потому что один из замков был заперт изнутри и, возможно, даже сломан. После оценки ситуации было принято решение взломать дверь.

На место происшествия были вызваны представители Государственной пожарно-спасательной службы, которые, используя специальную технику, открыли дверь. При осмотре помещения выяснилось, что на диване лежит младенец, кроме того, в квартире находится женщина с веревкой на шее.

Веревка была немедленно перерезана, и женщину передали работникам Службы неотложной медицинской помощи, которые уже прибыли на место происшествия для оказания помощи. Женщина и младенец были доставлены в медицинское учреждение, а вызвавшее полицию лицо отправилось в полицейский участок вместе с представителями Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

Источник: gorod.lv