﻿ Вторая жертва за неделю: человек погиб под поездом на путях Торнякалнс-Засулаукс, Mixnews.lv

Вторая жертва за неделю: человек погиб под поездом на путях Торнякалнс-Засулаукс (1)
Происшествия | 1 февраля 2019 года, 07:32
Вечером 31 января в Риге, между железнодорожными станциями Торнякалнс и Засулаукс под колеса поезда попал человек. Об этом сообщает АО Pasažieru vilciens.
Из-за ЧП поезда в Юрмальском направлении ходили с опозданием на полчаса. Обстоятельства происшествия выясняются.
Отметим, что это уже второй за неделю подобный случай в Риге: 24 января под колесами поезда в Золитуде погиб подросток на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo. Очевидцы сообщили полиции, что подросток не реагировал на крики окружающих о приближении состава, а также на звуковые сигналы поезда. Полиция по факту гибели подростка начала уголовный процесс.
А соблюдать правила не пробовали?То с телефоном то выпивают.А машинисты должны из за этих придурков жить с этим.
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