﻿ Вторая жертва за неделю: человек погиб под поездом на путях Торнякалнс-Засулаукс, Mixnews.lv

Происшествия |

Вечером 31 января в Риге, между железнодорожными станциями Торнякалнс и Засулаукс под колеса поезда попал человек. Об этом сообщает АО Pasažieru vilciens.

Из-за ЧП поезда в Юрмальском направлении ходили с опозданием на полчаса. Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что это уже второй за неделю подобный случай в Риге: 24 января под колесами поезда в Золитуде погиб подросток на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo. Очевидцы сообщили полиции, что подросток не реагировал на крики окружающих о приближении состава, а также на звуковые сигналы поезда. Полиция по факту гибели подростка начала уголовный процесс.