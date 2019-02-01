﻿ В Риге без вести пропала 11-летняя Элизабете Лащука, Mixnews.lv

Происшествия |

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в столичном районе Яунциемс 11-летней девочки. Как сообщили в полиции, Елизавета Лащука 2007 г. рожд. вчера около полудня вышла из своего дома по ул. Яунциема 3. шкерслиния и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: рост около 160 сантиметров, карие глаза, каштановые волосы до плеч. Елизавета одета в белую куртку с капюшоном, темно-серые брюки, красную клетчатую рубашку и черный джемпер, на ногах короткие сапоги. С собой у девочки был розовый рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения девочки, обратитесь в госполицию по номеру 67085921, 67086001 или 110!