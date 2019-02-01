﻿ Поискам отбой! 11-летняя девочка нашлась, Mixnews.lv

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11-летняя Елизавета Лащук, о пропаже которой в столичном районе Яунциемс ранее сообщили в Госполиции, нашлась — она в целости и сохранности. Об этом говорится в обновленном сообщении правоохранителей на Facebook.

Девочка была найдена 10:40, согласно информации полиции, по отношению к ней не совершалось никаких преступных деяний.

Ранее сообщалось, что Елизавета Лащук 2007 года рождения вчера около полудня вышла из своего дома на улице Яунциема и не вернулась.