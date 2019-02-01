﻿ Испорченная польская говядина попала в ресторан Lido, Mixnews.lv

Происшествия |

Мясо с польской скотобойни, закрытой в связи со срочными санитарными проверками, в небольшом объеме было поставлено на латвийское предприятие Lido. Об этом сообщила представитель Продуктово-ветеринарной службы Илзе Мейстере.

По ее словам, Lido получило 27 кг говядины, 9 кг из которых до сих пор находятся на складе предприятия, а 18 кг направлены в бистро.

Находящееся на складе мясо Lido придется уничтожить. Мейстере также указала, что мясо не опасно для здоровье, если говядина прошла термическую обработку.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что мясо с польской скотобойни импортировали 11 стран Евросоюза.

Регуляторы считают, что в скотобойне неподалеку от города Острув-Мазовецка на востоке страны могли забивать больных коров. Подозрения возникли, когда в интернете появилось видео, на котором на убой вели волочивших ноги коров, некоторые из которых с трудом могли ходить.

Видео показал польский телеканал TVN 24, после чего разразился скандал. Главный ветеринар Польши Павел Немчук заявил, что скотобойня работала противозаконно.

Фото: Flickr/Rüdiger Herbst