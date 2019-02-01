﻿ Возле базы в Адажи задержана машина с пьяными военными, Mixnews.lv

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Летом прошлого года возле Адажской военной базы был остановлен автомобиль, в котором находились пятеро военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил виновным денежные штрафы, а также лишил водителя прав, пишет nra.lv.

Административный суд Рижского района приговорил водителя к денежному штрафу в размере 1300 евро, а также лишил прав на четыре года. К водителю не применили арест, поскольку эта мера в рамках административной нормы не распространяется на военнослужащих.

Согласно приговору, 21 августа 2018 года военнослужащий, управлявший автомобилем Volvo, ехал по направлению от Адажской военной базы. При проверке Военной полицией и Госполицией, в организме водителя констатировали 2,30 промилле алкоголя.

Как следует из материалов дела, ранним утром 21 августа майор НВС Латвии заметил на территории базы военнослужащего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел с территории части и поехал в сторону Кадаги.

После этого майор срочно сообщил о ЧП сотрудникам пропускного пункта Адажской военной базы, которые остановили машину. При проверке оказалось, что в салоне Volvo находились четверо мужчин и женщина — все военнослужащие.

Как следует из донесения проверяющего, один из пассажиров — сержант Х. — вел себя агрессивно и отказывался предъявлять документы. В его организме позже констатировали около 2 промилле алкоголя. В организме лейтенанта констатировали 0,62 промилле, сержанта — 1,5 промилле, старшего сержанта — 1,49 промилле.

Подсудимый водитель рассказал свою версию происшествия: в ночь накануне ЧП он был на вечеринке в бане, выпил там всего бутылку пива. Утром он пообещал всех развести по домам, но, поскольку успел попариться в бане, ему было плохо, его тошнило.

"Поскольку мне было плохо, решил не ехать и созвонился с коллегой. В машине находился велосипед, взял его и отвез на базу. Решили, что не поеду, я сел в машину и там ждал автобус, но мне стало плохо, открылась рвота", — написал в своих показаниях военнослужащий. В суде он утверждал, что для того, чтобы улучшить самочувствие, выпил пол литра Jagermeister.

"Когда поднял голову, увидел патрульного. Не знал, что была вызвана дорожная полиция, но я уже выпил. Не стану оспаривать показания алкоголя, подтверждаю, что пил, но машиной я управлял до всего этого.

С момента, когда я управлял автомобилем, до момента, когда приехала Дорожная полиция, прошел приблизительно час", — заявил водитель.

Однако свидетель — тоже из числа военнослужащих — представил суду совершенно другие показания, тз которых следует, что водитель с самого начала сел за руль, находясь в состоянии опьянения. В итоге, суд не поверил показаниям водителя и назначил ему штраф, а также лишил прав.

Фото: Flickr/Saber Strike