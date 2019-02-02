﻿ Обнаружено тело человека, погибшего в пожаре несколько дней назад, Mixnews.lv

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В пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) обнаружили в квартире в Вецумниекском крае человека, погибшего в пожаре несколько дней назад, сообщили в ГПСС.

Вызов в Вецумниескую волость поступил днем. Была получена информация, что человек несколько дней не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. Войдя в квартиру, спасатели констатировали, что несколько дней назад там был пожар на площади 6 кв.м и в этом пожаре погиб человек.

В пятницу вечером поступил вызов в Стренчский край, где на площади 8 кв.м. горела квартира. Перед прибытием ГПСС из здания своими силами эвакуировались 15 человек, спасатели спасли из задымленной квартиры еще одного человека, эвакуировали трех человек и собаку.

В ночь на субботу горела также квартира в Риге. Из здания эвакуировались три человека, один из них пострадал.

Всего ГПСС получила вчера 35 вызовов, в том числе 12 на пожары.

Фото: facebook.com/Latvianfirefighters