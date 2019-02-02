﻿ В сети появилось видео смертоносного прорыва дамбы в Бразилии, Mixnews.lv

Происшествия |

Камера наблюдения зафиксировала момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли 115 человек. Видео инцидента опубликовало агентство Associated Press.

На записи видно, как сооружение рушится, после чего вокруг растекаются потоки грязи. Рабочие пытаются покинуть место происшествия на машинах.

Дамба принадлежит компании Vale, она сдерживала воду с отходами от металлургической промышленности. 25 января плотина разрушилась, обрушив потоки на жилые дома в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс).

Без вести пропали 238 человек, поиски пострадавших и погибших продолжаются. Власти не исключают, что спасательные работы могут продлиться несколько недель.

Источник: Lenta.ru