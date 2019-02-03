﻿ В Риге рыбаки спасли провалившегося под лед человека, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 2 февраля, два рыбака спасли человека, который провалился под лед Аудупе, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Около 10 часов спасатели получили информацию о человеке, провалившемся под лед в одной из рижских рек. Однако еще до прибытия сотрудников ГПСС два рыбака спасли мужчину и доставили его на берег.

ГПСС призывает жителей также быть ответственными за свою безопасность и ни в коем случае не гулять по льду. Кроме того стоит обсудить вопросы безопасности с детьми, напоминают пожарные.

В целом за минувшие сутки в ГПСС поступило 43 вызова, 16 из которых были связаны с пожарами и 20 со спасательными работами. Семь вызовов оказались ложными.

Фото: pixabay