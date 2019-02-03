﻿ В Риге рыбаки спасли провалившегося под лед человека, Mixnews.lv

В Риге рыбаки спасли провалившегося под лед человека (5)
Происшествия | 3 февраля 2019 года, 11:17
В субботу, 2 февраля, два рыбака спасли человека, который провалился под лед Аудупе, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Около 10 часов спасатели получили информацию о человеке, провалившемся под лед в одной из рижских рек. Однако еще до прибытия сотрудников ГПСС два рыбака спасли мужчину и доставили его на берег.
ГПСС призывает жителей также быть ответственными за свою безопасность и ни в коем случае не гулять по льду. Кроме того стоит обсудить вопросы безопасности с детьми, напоминают пожарные.
В целом за минувшие сутки в ГПСС поступило 43 вызова, 16 из которых были связаны с пожарами и 20 со спасательными работами. Семь вызовов оказались ложными.
Фото: pixabay
Жаль, что наш местный дурачёк patriot этими качествами обделён.
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ej tu dirst
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Drosmìgi un varonìgi bija maksķernieki. Paldies viniem par izglàbto cilvèku.
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