﻿ В Риге автомобиль насмерть сбил мужчину, Mixnews.lv

В Риге автомобиль насмерть сбил мужчину (2)
Происшествия | 3 февраля 2019 года, 13:12
В ночь со 2 февраля на 3 февраля в Риге, на ул. Маскавас, был насмерть сбит автомобилем мужчина, сообщили в Госполиции.
Несчастный случай произошел незадолго до полуночи.
Всего вчера в Латвии зарегистрировано 58 автоаварий, в которых пострадали четыре человека.
За вождение в нетрезвом состоянии задержано 15 водителей, за превышение скорости составлено 155 протоколов.
Вчера вечером из бара в Skaj вышли 5-7 человек навеселе и сели в свои тачки. Вот такие пуйки ездят, а из-за них люди погибают.
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А пьяные вояки рассекают, подрезают, это нормально?
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