﻿ В Риге автомобиль насмерть сбил мужчину, Mixnews.lv

Происшествия |

В ночь со 2 февраля на 3 февраля в Риге, на ул. Маскавас, был насмерть сбит автомобилем мужчина, сообщили в Госполиции.

Несчастный случай произошел незадолго до полуночи.

Всего вчера в Латвии зарегистрировано 58 автоаварий, в которых пострадали четыре человека.

За вождение в нетрезвом состоянии задержано 15 водителей, за превышение скорости составлено 155 протоколов.