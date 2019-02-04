﻿ Невеселые картинки: снегопад увеличил риски ДТП на дорогах, Mixnews.lv

Происшествия |

Снегопад и гололед серьезно осложнили условия передвижения по дорогам Латвии. К этому часу произошло уже несколько серьезных ДТП, сообщает сообщество dtp_latvia и BreakingLV. Водителей призывают соблюдать осторожность за рулем и выбирать такие скорость, дистанцию и манеру вождения, которые соответствуют погоде и состоянию дорожного покрытия.

Столкновение легковых машин зафиксировано в Пурвциемсе на улице Дзелзавас по направлению в центр.

Столкновение машин произошло в Риге, на улице Экспорта, 5. Судя по фотографии с места ДТП, на месте работает бригада "скорой" помощи.

На улице Кантора из-за несоблюдения дистанции столкнулись три машины.

Автомобиль съехал в кювет в рижском микрорайоне Золитуде.

Авария зафиксирована очевидцем на улице Экспорта в Риге.

Столкновение трех машин произошло на Даугавгривском шоссе.

Столкновение машин произошло на перекрестке дорог P4 и Таллинского шоссе по направлению в Ригу. Автор видео пишет, что все живы и здоровы.

Авария произошла на дороге P97, в 10-ти километрах от Добеле, по направлению в Елгаву.

Машина лежит в кювете на дороге Скривери-Лиелварде, на участке у Дзелмес.

Три машины столкнулись на Даугавпилсском шоссе.

Метеорологическая информация свидетельствует, что наиболее сильные осадки в первой половине дня ожидаются в Земгале и Видземе.

При этом Латвийский центр среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что сегодня ожидаются затяжные снегопады, а местами в центральных и восточных районах страны толщина снежного покрова увеличится на 15 сантиметров.

В связи со снегопадами в Риге было решено ввести так называемые "снежные билеты". На странице в социальной сети Facebook мэр Риги Нил Ушаков написал: "Чем больше водителей оставит машины завтра дома, тем меньше будет пробок на дорогах и тем быстрее уберут снег. Пожалуйста, по возможности, оставьте свою машину дома".

Фото и видео очевидцев на dtp_latvia, BreakingLV