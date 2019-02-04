﻿ Невеселые картинки: снегопад увеличил риски ДТП на дорогах, Mixnews.lv

Невеселые картинки: снегопад увеличил риски ДТП на дорогах
Снегопад и гололед серьезно осложнили условия передвижения по дорогам Латвии. К этому часу произошло уже несколько серьезных ДТП, сообщает сообщество dtp_latvia и BreakingLV. Водителей призывают соблюдать осторожность за рулем и выбирать такие скорость, дистанцию и манеру вождения, которые соответствуют погоде и состоянию дорожного покрытия.
Столкновение легковых машин зафиксировано в Пурвциемсе на улице Дзелзавас по направлению в центр.
Столкновение машин произошло в Риге, на улице Экспорта, 5. Судя по фотографии с места ДТП, на месте работает бригада "скорой" помощи.
На улице Кантора из-за несоблюдения дистанции столкнулись три машины.
Автомобиль съехал в кювет в рижском микрорайоне Золитуде.
Auto nobrauc no ceļa #Zolitūde #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 февраля 2019 г.
Olga Gaidamanova pic.twitter.com/Sq4wpSykNo
Авария зафиксирована очевидцем на улице Экспорта в Риге.
Avārija Eksporta ielā #Andrejsala #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 февраля 2019 г.
Ivars Stepanovs pic.twitter.com/CjSL1c4SFz
Столкновение трех машин произошло на Даугавгривском шоссе.
Trīs auto sadursme uz Daugavgrīvas šosejas #Voleri #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 февраля 2019 г.
Romāns Voikins pic.twitter.com/2Any87eKqO
Столкновение машин произошло на перекрестке дорог P4 и Таллинского шоссе по направлению в Ригу. Автор видео пишет, что все живы и здоровы.
Авария произошла на дороге P97, в 10-ти километрах от Добеле, по направлению в Елгаву.
Машина лежит в кювете на дороге Скривери-Лиелварде, на участке у Дзелмес.
Три машины столкнулись на Даугавпилсском шоссе.
Метеорологическая информация свидетельствует, что наиболее сильные осадки в первой половине дня ожидаются в Земгале и Видземе.
При этом Латвийский центр среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что сегодня ожидаются затяжные снегопады, а местами в центральных и восточных районах страны толщина снежного покрова увеличится на 15 сантиметров.
В связи со снегопадами в Риге было решено ввести так называемые "снежные билеты". На странице в социальной сети Facebook мэр Риги Нил Ушаков написал: "Чем больше водителей оставит машины завтра дома, тем меньше будет пробок на дорогах и тем быстрее уберут снег. Пожалуйста, по возможности, оставьте свою машину дома".
Фото и видео очевидцев на dtp_latvia, BreakingLV